Domani la sfida tra Pdhae e Casale. Nerostellati in trasferta

Chatillon (Ao) - Domani, mercoledì 21 settembre alle 15, allo stadio Stadio Brunod di Chatillon il Casale affronta i padroni di casa del Pont-Donnaz Hone Arnad Evançon.

Precedenti di fresca memoria quelli tra il Casale ed il Pdhae, realtà di giovanissima fondazione ed attuale depositaria del verbo calcistico di un certo livello in Valle d'Aosta. Con la scomparsa dei rossoneri aostani che fino agli anni 90 bazzicavano tra C2 e D il Pdhae si trova realtà isolata a difendere l'onorabilità del calcio valdostano in quarta serie.

Sede della gara che vedrà ospite la truppa di Sesia è Chatillon, ritiro che nei gloriosi 70 ospito più di una preparazione estiva dell'allora Juniorcasale di Mister Vincenzi. La prima volta che i Neri furono ospiti dei valdostani risale al Dicembre 2020 quando il Pdhae, fresco di promozione dall'Eccellenza, si impose 2-1 sui Nerostellati guidati da Francesco Buglio; gara subito in salita per un Casale punito in apertura (14') da Lauria, abile e fortunato a scoccare un tiro dai 25 metri che si insaccava imparabilmente alle spalle del portiere casalese.

Una decina di minuti più tardi Bettoni però risolveva a proprio favore una mischia generatasi dalla battuta di un calcio d'angolo e così si andava al riposo in parità, 1-1. In apertura di seconda frazione però il Pdhae metteva la freccia grazie ad un chirurgico diagonale di Tanasa, e per i Neri calava un sipario per cui nessuno avrebbe più trovato la forza di rialzare!

Poche occasioni, gioco bloccato e un risultato sfavorevole mettevano fine alla breve striscia positiva che aveva anticipato la contesa (4 punti tra Varese e Sestri Levante), il Pdhae volava in seconda posizione, mentre il Casale si leccava le ferite di una trasferta inedita ma triste... Mercoledì si spera che il finale sia da favola per bimbi, e vissero tutti felici e contenti...



Pdhae-Casale 2-1

Pont Donnaz: Vinci, Montenegro, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Borettaz, Varvelli, Lauria, D'Onofrio. A disp.: Gini, Ferrando, Sassi, Ruatto, Scala, Cena, Jeantet, Sterrantino, Paris. All.: Cretaz.

Casale Fbc: Tarlev, Guida, M'Hamsi, Romeo, Todisco, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccolo, Nouri. A disp.: Rovei, Albino, Fontana, Graziano, Vecchierelli, Premoli, Fiore, Cocola, Ferrari. All.: Buglio.

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Reti: 14'pt Lauria (PD),25'pt Bettoni (C),15'st Tanasa (PD).