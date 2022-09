Casale è un Comune Outdoor: domani le iniziative all'imbarcadero

CASALE - Da domani Casale diventa ufficialmente un Comune Outdoor, entrando in una rete di municipalità che si fanno garanti delle iniziative all’aria aperta di stampo esperienziale, educativo e didattico che le realtà locali vi organizzano.

L’iniziativa di Pachamama e Penelope, prevede in questa prima giornata una ‘vetrina’ di varie attività gratuite, proposte dalle associazioni locali. Epicentro l’imbarcadero.

Dalle 14.30 passeggiata di 6 km e 2 ore nel bosco della Pastrona con Anna Maria Bruno, fino alle 17 gite in barcè con gli Amici del Po, escursione in bici per bambini dai sei anni (prenotazione obbligatoria 348 1545716) con Fiab e Monferrato Biker e laboratori di natura per tutta la famiglia.

Dalle 17 poi tavola rotonda. Vi prenderà parte l’istruttore outdoor e fondatore di Pachamama Davide Bologna: «Il Comune, diventando outdoor, entra in una rete che aiuta a sviluppare un turismo diverso». A moderare Silvia Cantamessa di Penelope: «Ci rivolgiamo ai bambini, alle famiglie e a chiunque. Questo è solo l’inizio di una serie di offerte alla città. Lavoriamo in sinergia per una rete verde».