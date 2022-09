Due convegni sulla demenza in casa di riposo e al Castello

CASALE - Oggi sono in programma i primi grandi eventi a Casale dopo l’ingresso della città nell’elenco delle (a oggi 42) città Dementia Friendly Community. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer ci sono due convegni, con come relatori importanti personalità del mondo scientifico, sanitario e assistenziale, tra cui monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e presidente della Commissione nazionale per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana.

Casale città amica della demenza: un centro diurno in casa di riposo? Questa mattina la presentazione in sala consigliare, tanti attori coinvolti in un'iniziativa che vuole crescere e ampliarsi ancora

‘Demenze: un’emergenza da affrontare con competenza’ è il titolo del primo evento, che si terrà alle 17 nella Sala Giumelli della Casa di Riposo. Alessandra Ferraris tratterà di L’esperienza del Cdcd di Casale Monferrato, Mariarosaria Liscio di Conoscere la demenza per un’assistenza di qualità, Stefano Serenthà di L’arte di parlare con la persona affetta da demenza e Fernando Fusano, con gli allievi dell’istituto Sobrero, di progetto Mnemosine: Centro Diurno Virtuale.

‘Demenze: un’emergenza trascurata’ è invece il titolo del convegno serale, che si terrà alle 21 al Castello. Vedrà l’intervento di Alessia Rossetti, psicologa della Federazione Alzheimer Italia, la testimonianza della caregiver di Casale Roberta Musso e l’attesa lectio magistralis di monsignor Vincenzo Paglia.