A Balzola continua la ‘death education’ per i bimbi della primaria

BALZOLA - Venerdì 16 settembre gli alunni della Scuola Primaria di Balzola, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono recati al cimitero del paese per ricordare il papà di due loro compagni, Ettore e Cesare, mancato a fine luglio.

Ai piedi della tomba di Mauro Maggio Cavallaro hanno piantato un alberello di melograno, simbolo della vita e del ricordo; e anche una piantina di timo perché Mauro era un cuoco e pizzaiolo ed amava utilizzare le erbe aromatiche. Il momento di raccolta si è poi concluso con i bambini tutti riuniti in cerchio per ricordare i cari scomparsi di tutti i presenti. L’ennesimo appuntamento di ‘death education’, un percorso formativo iniziato da qualche tempo dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Negri per aiutare gli alunni a fronteggiare anche i momenti più bui dell’esistenza, come questo.