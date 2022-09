Domani al Palli a sfidare il Casale arriva il Borgosesia

CASALE - Domani alle 15 al Natal Palli il Casale ospita il Borgosesia nella sfida infrasettimanale di Serie D. Una sfida iconica tra le due compagini si celebrò nel campionato 1953-54.

È un Casale che vive già di espedienti quello che affronta gli anni 50 nei campionati di terza e quarta serie, il segretario tuttofare Dusio pesca ogni anno dalle caserme cittadine ragazzi di ogni parte d'Italia per assemblare, assieme ai giocatori autoctoni, la squadra che deve difendere assolutamente il diritto di giocare in una serie Nazionale, si ha pur sempre uno scudetto in bacheca.

È dura restare a galla in quelle tribolate stagioni ed il Casale edizione 53/54 non si discosta dalla realtà precedentemente descritta. Ha sì in rosa bomber del calibro di Pansa e Vizia, ma deve fare i conti con i doveri militari di Canessa, Piccinini ed altri ancora, e proprio i due citati poc'anzi risultano assenti il 25 Ottobre quando al "Palli" è di scena il Borgosesia accompagnato da un cospicuo numero di sostenitori.

Per l'occasione i Neri sono obbligati a rispolverare la riserva De Michelis che riuscirà pure nell'impresa di farsi cacciare dall'arbitro anzitempo. Il campo si presenta come una lastra di ghiaccio sulla quale , almeno nella prima frazione, i Neri paiono danzare senza particolari problemi; Vizia coglie un palo ed almeno tre interventi decisivi vengono compiuti dall'estremo sesiano che limita il passivo del primo tempo alla rete Nerostellata segnata da Silva al ventesimo minuto e dopo aver sfruttato al meglio un traversone del mobile Ricci.

Dopo un'esibizione davvero ricca di qualità il pubblico di fede Casalese si attende una ripresa nella quale gli ospiti dovrebbero ulteriormente capitolare, invece i Neri paiono crogiolarsi sugli allori rendendo reale il predominio sesiano che si concretizza nel beffardo 1-1 raggiunto da Bosisio quando mancano solamente tre giri di lancette al 90' minuto. Eppure il campionato del Casale si era aperto con un roboante 5-0 casalingo ai danni di una frastornata Massese, ma fu solamente un fuoco di paglia in una stagione di transizione che avrebbe lasciato pochi rimpianti se non le giocate del duo Pansa-Vizia, i tempi di Cerutti erano ancora lontani...

25/10/1953 Casale-Borgosesia 1-1

CASALE: Rossi, De Michelis, Re, Gambino, Sala, Rey, Silva, Romani, Vizia, Pansa, Ricci.

BORGOSESIA: Pellegrini, Lavezzo, Morandi, Massenzani, Torno, Miglio I, Garlasco, Costa, Bosisio, Paracchini, Cocce.

Arbitro: Bregoli di Abbiategrasso

Reti: 20' Silva (C); 87' Bosisio (B).