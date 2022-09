Covatta, Cristicchi e Popolizio per la stagione teatrale di Casale

CASALE - Si apre il prossimo 15 ottobre la nuova stagione teatrale del Teatro Municipale di Casale, organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Sul palcoscenico sono attesi grandi interpreti della prosa e non solo dopo le restrizioni degli ultimi due anni.

In cartellone ci sono undici spettacoli e il ritorno, fuori abbonamento delle sempre apprezzate opere e operette. Inoltre il balletto e una stagione sinfonica affidata alla Monferrato Classic Orchestra.

«Con la stagione teatrale 2022 / 2023 vogliamo tornare a vivere il teatro, per riscoprire la bellezza di stare insieme e applaudire i protagonisti dello spettacolo italiano» spiega il sindaco Federico Riboldi.

Gli undici spettacoli dell’abbonamento Fedeltà partono domenica 6 novembre con Edificio 3 - Storia di un intento assurdo scritto e diretto da Claudio Tolcachir e interpretato da Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta. Lo spettacolo sarà replicato anche lunedì 7. Simone Cristicchi tornerà sul palcoscenico del Municipale venerdì 18 novembre con Paradiso – Dalle tenebre alla luce, tratto dalla Divina Commedia con musiche del cantautore romano e di Valter Sivilotti. La grande prosa tornerà poi venerdì 9 e sabato 10 dicembre con La vita davanti a sé tratto dal testo di Romain Gary e portato in scena da Silvio Orlando accompagnato dall’Ensamble dell’Orchestra Terra Madre.

Giovedì 19 gennaio 2023 la comicità di Giobbe Covatta irromperà con Scoop (donna sapiens), mentre mercoledì 25 gennaio la danza con, per la prima volta in Italia, U(r)topias della Aerites Dance Company e giovedì 9 febbraio di Nicola Lagioia che proporrà La città dei vivi – Live.

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio sarà la volta di Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, portato in scena da Massimo Popolizio, Valentina Sperlì, Raffaele Esposito, Michele Nani e Gaja Masciale per la Compagnia Orsini.

Italia – Brasile 3 a 2 – Il ritorno, sarà invece il titolo dello spettacolo di Davide Enia in programma per lunedì 13 e martedì 14 marzo, mentre mercoledì 5 e giovedì 6 aprile sarà la volta di Miracoli Metropolitani con Elsa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Massimiliano Setti, Federico Vanni, Aleph Viola.

Sempre ad aprile la Stagione proporrà martedì 18 e mercoledì 19 il Riccardo III diretto da Kriszta Székely con Paolo Pierobon e giovedì 27 e venerdì 28 Every brilliant thing - Le cose per cui vale la pena vivere di Duncan Macmillan con Filippo Nigro.

«Una Stagione Teatrale di assoluta qualità – ha voluto rimarcare l’assessore Gigliola Fracchia - dove la prosa classica si intreccerà con le nuove interpretazioni del teatro internazionale e la danza sarà, con la lirica, l’operetta e i concerti, il collante tra gli spettacoli in abbonamento e quelli in cartellone. Una proposta artistica che saprà sicuramente accontentare i molti abbonati e spettatori che annualmente frequentano la platea e i palchi del Teatro Municipale e, ne siamo certi, avvicinerà nuove persone alla Stagione Teatrale di Casale Monferrato».

«La stagione 2022/2023 – ha concluso Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo - porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione – auspichiamo ordinaria – degli anni futuri qui al Teatro Municipale di Casale Monferrato. È dunque una programmazione in cui l’approccio innovativo, in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale».

Il 17 dicembre il Gelindo

Ad affiancare gli spettacoli in abbonamento, ci sarà un ricco cartelloni di spettacoli, a partire da quello inaugurale del 15 ottobre, che vedrà al Municipale il Don Giovanni di Mozart portato in scena dall’associazione lirica Tamagno di Torino. Associazione che il 17 dicembre tornerà a Casale Monferrato con l’opera popolare Jelin (Gelindo).



Mercoledì 4 gennaio 2023 sarà invece la volta del balletto classico con Lo schiaccianoci del Balletto di Milano con le coreografie di Marco Pesta e venerdì 6 gennaio dell’atteso ritorno dell’operetta con Il paese dei campanelli interpretato dalla orchestra e corpo di ballo della Compagnia Elena D’Angelo.

Ma la Stagione Teatrale 2022 / 2023 avrà anche un cartellone dedicato alla musica classica con cinque proposte della Mco - Monferrato Classic Orchestra: venerdì 2 dicembre sarà la volta del duo Davide Agamennone (violino) e Lucia Avoledo (pianoforte), sabato 31 dicembre Claudio Buchler dirigerà il Concerto di Capodanno, domenica 29 gennaio 2023 si potrà assistere al concerto di Francesco Costamagna (violino), Marcello Zampogna (violoncello), Martina Raschietti (viola) e Cosimo Gragnoli (vibrafono), domenica 26 febbraio la Mco proporrà il Ma Vlast suite sinfonica n 2 di Smetana e la Sinfonia n 9 Dal Nuovo Mondo di Dvorak, per poi finire, domenica 23 aprile con il concerto n° 3 in re minore di Rachmaninoff e la Sinfonia n° 5 di Tschaikowsky.

Informazioni per gli abbonamenti

Da oggi, mercoledì 28 settembre, e fino a venerdì 7 ottobre si potranno rinnovare gli abbonamenti direttamente negli uffici del Teatro, mentre i nuovi abbonamenti saranno acquistabili da martedì 11 a venerdì 21 ottobre, sempre a Teatro.



Saranno invece in vendita online o nei punti vendita di VivaTicket i biglietti per i singoli spettacoli: per quelli fuori abbonamento dal 1° ottobre e per quelli in abbonamento dal 22 ottobre. A Casale Monferrato il punto vendita di VivaTicket è da Sassone Viaggi by Stat in via Saffi, 11.

Come ormai da tradizione, gli abbonamenti disponibili saranno due: il Fedeltà, che comprende tutti gli spettacoli di prosa in prima serata e i quattro spettacoli singoli, e il Prosa, che comprende i sette spettacoli di prosa in seconda serata.

Il Fedeltà in platea o nei palchi ha un costo di 170 euro e di 110 euro per gli under30, mentre il Prosa rispettivamente di 126 euro e 91 euro.

La Stagione Teatrale 2022 / 2023 è realizzata dal Comune di Casale Monferrato e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Distilleria Magnoberta, della Buzzi Unicem e della Finpo Spa.



Per tutte le altre informazioni è possibile visitare la pagina e il sito www.piemontedalvivo.it.