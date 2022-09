Domani in biblioteca le Donne all'Opera del tenore Enrico Iviglia

CASALE - Domani, venerdì 30 settembre ritorna Quarta di copertina, la rassegna letteraria organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale.

L’appuntamento è per le 18 nelle sale della Biblioteca Civica, in via Corte d’Appello, 12, con Enrico Iviglia che presenterà il suo libro Donne all’opera – Dialoghi con un tenore, edito da Team Service Editore.

Un volume che esplora le grandi figure professionali che ruotano intorno al mondo della cultura e specialmente della lirica, e un'analisi semplice e diretta di alcune famose Opere, concentrando la trattazione sulle figure femminili, sulle loro mille sfaccettature, sui legami che hanno con i grandi temi precedentemente trattati e ancora oggi molto attuali.

Nato ad Asti, Enrico Iviglia si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino con Silvana Moyso. Continua gli studi con il maestro Lowe, il repertorio rossiniano con il tenore Raul Giménez e attualmente studia con il tenore Jorge Ansorena. Frequenta l’Accademia del Rossini Opera Festival di Pesaro (2005) per il ruolo di Cavalier Belfiore ne Il Viaggio a Reims sotto la direzione del maestro Alberto Zedda. È vincitore dei concorsi Alfano a Sanremo per il ruolo di Conte d'Almaviva (2005) e il 60° Belli di Spoleto presieduto dal soprano Raina Kabaivanska.