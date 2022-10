A Rosignano domani, domenica 2 ottobre, torna ‘Vendemmia in arte’

ROSIGNANO - Torna domani a Rosignano ‘Vendemmia in arte’, giunta ormai alla 27esima edizione. Sarà l’occasione di lancio del nuovo progetto ‘Rosignano Accoglie: saperi e sapori in Monferrato’, risultato vincitore nei mesi scorsi del finanziamento Pnrr MisuraM1C3, noto come Bando Borghi.

Si parte proprio con la presentazione del percorso al teatro Ideal alle 10.30 di domenica 2 ottobre. Per tutta la giornata inoltre in piazza sarà possibile degustare i vini degli otto produttori rosignanesi.

Ma accanto a loro anche momenti di arte, musica e degustazioni guidate: l'artista Orietta Cassini presenterà ‘Al son dal Vin’ e ‘Al cant dla Trifula’ per tutto il giorno al teatro; il palazzo Municipale ospiterà invece i ‘sapori’ delle erbe aromatiche e ci sarà spazio anche per il tartufo - a cui sarà dedicata una camminata alle 10 con partenza dalla Cantina del Monferrato - e per le De.Co. rosignanesi grazie alla Pro Loco da mezzogiorno in piazza Sant’Antonio. Visite guidate in armatura invece coinvolgeranno la recentemente rinnovata Casa Cassano. Al pomeriggio torna la tradizionale ‘Caccia al Tesoro delle Bandiere Arancioni’, proposta dal Touring Club Italiano. Attivo un servizio di navetta gratuita dalle 10 fino alle 18 per collegare il borgo con la Cantina del Monferrato.