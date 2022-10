Domani Chieri-Casale. Nel 1995 segnò l'esordio di Giorgio Rotolo

CHIERI - Domenica il Casale gioca alle 15 in trasferta allo stadio De Paoli di Chieri.

17 Settembre 1995, si apre il terzo campionato consecutivo di Eccellenza per il Casale post Bocci; una categoria che pare tenere le gloriose casacche Nerostellate imprigionate senza pietà.

Al timone della barca è stato chiamato Petrucci, un mister che con il Monferrato ha prodotto ottimi risultati, l'esordio in campionato è previsto in quel di Chieri e da lì un roster di tutto rispetto che conta giocatori come Primizio, Luongo, Pozzati, De Riggi ed Isoldi deve iniziare a dimostrare sul campo che coi nomi e la volontà si può vincere.

Al cospetto di oltre 200 spettatori, per larga parte casalesi, il Chieri di Zannoni non vuole passare da sparring partner e cercherà di render la vita dura ai favoriti ospiti. La gara incomincia sotto il classico sole di inizio campionato, i torinesi schiacciano sull'acceleratore ed il Casale, almeno in partenza, pare soffrire la verve avversaria; un paio di angoli senza pericolo ed in intervento di Pozzati fanno da introduzione al vantaggio Nerostellato che giunge al 24' quando Luongo si procura un rigore che l'affidabile Isoldi scaglia alle spalle del portiere di casa.

Pare il preludio ad una giornata trionfale, ma in chiusura di tempo Favaretto approfitta di una punizione dai 20 metri e trafigge Pozzati con un missile che vale il pareggio. Vuoi le gambe appesantite dalla preparazione, vuoi l'ansia che attanaglia le menti alla prima di campionato, nel secondo tempo succede poco o nulla; il gioco ristagna a centrocampo con qualche puntata casalese e le due squadre si accontentano di un punto a testa che assicura una settimana di lavoro tranquilla. Quel giorno esordisce in campionato, con la maglia Nerostellata, Giorgio Rotolo scomparso l'altro ieri a soli 54 anni, vittima di un male incurabile; sarà il primo di quattro indimenticabili anni passati a Casale e che si concluderanno a Latina con la conquista della Coppa Italia di serie D. Domenica bisognerà correre anche per onorare la memoria di Giorgione!

Il tabellino di quella gara:

CHIERI - CASALE 1-1

CHIERI: Canova, Valoti,Tinozzi, Favaretto, Caon, Fiorito, Gagliardi, Cugu-si, Leonardi, Fogliato (82° Migliore), Manissera (65° Gandusa). 12 Graglia, 14 Luison, 15 Perno. All. Zannoni.

CASALE: Pozzati, Vittone, Izzo, Isoldi, Mometti, Rotolo, Valentino, Riberto, De Riggi, Primizio, Luongo. 12 Del Bianco,13 Bonaldi, 14 Foglia, 15 Varzi, 16 Rossi. All.Petrucci.

Reti: 24° rig. Isoldi (Ca),45° Favaretto(Ch).

Arbitro: Rossi di Verbania