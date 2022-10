Redivo caldo. Novipiù vola alla prima

CASALE MONFERRATO - Un tempo per spezzare la resistenza di Latina. Il terzo quarto per spaccare la partita con Redivo. L’ultimo periodo per allungare e divertirsi. Una Novipiù brillante bagna al meglio il suo debutto di campionato (91-70). Meglio di così era difficile fare per la squadra di Valentini. Redivo 20 punti, Carver doppia doppia con 10 punti e 18 rimbalzi. Ellis la sfiora (11 punti e 9 assist).

La partita

Parte bene Casale che impone subito il suo ritmo alla partita. Latina resta indietro nel punteggio. 24-18 al primo quarto. Stessa inerzia nella seconda frazione con Casale che allunga con la regia di Ellis e poi subisce il ritorno di Latina. All’intervallo lungo Novipiù avanti sul 39-34.

La partita gira definitivamente nella terza frazione. Doppia cifra conquistata da Casale (Carver domina il pitturato) a metà della terza frazione (54-42). La palla in attacco finisce spesso e volentieri nelle mani di Redivo. E l’argentino che ha chiuso con 5 punti il primo tempo manda in fuga la sua squadra con 15 punti in 9 minuti. Così Casale chiude la terza frazione sul +16 (64-48). Un parziale vinto dai rossoblù 25-14.

Tre triple giovani firmate da Ghirlanda (2) e Castellino in avvio di ultimo quarto lanciano ancora di più la Novipiù (+22 sul 75-53). Latina è alle corde. La seconda parte del periodo è tutta in discesa e Casale si diverte e dà spettacolo fino alla sirena.



I numeri

Finale: 91-70

Parziali: 24-18, 39-34, 64-48.

Quintetti: Casale con Ellis, Redivo, Formenti, Martinoni, Carver. Latina con Rodriguez, Alipiev, Cicchetti, Lewis, Fall.

Punti: Redivo 20 (Casale), Lewis 18 (Latina).

Rimbalzi: Carver 18 (Casale), Fall 9 (Latina).

Assist: Ellis 9 (Casale), Durante 4 (Latina).

Mvp: Redivo (Casale).