Villanova: auto finisce nel canale dopo l'incidente

VILLANOVA MONFERRATO - Rocambolesco incidente ieri intorno alle 19 a Villanova. Coinvolti due veicoli, una Nissan Qashqai condotta da un ragazzo di 34 anni di nazionalità marocchina e una Renault Clio guidata da un 22enne casalese. Una delle due automobili ha concluso la sua corsa dopo un volo di due metri in un canale all'incrocio tra via Bosso e via Molino Stura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Norm e i sanitari del 118. Entrambi i feriti sono stati portati sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo, non sono in pericolo di vita.