Festa del Vino: ieri pienone al Mercato Pavia, oggi l'ultimo giorno

CASALE - Il Mercato Pavia è diventato troppo piccolo per la Festa del Vino di Casale. Lo aveva accennato due settimane fa il vicesindaco Emanuele Capra e lo ribadisce sui social anche in questo weekend, il conclusivo, della kermesse enogastronomica monferrina. Per il prossimo anno bisognerà studiare un upgrade, magari aggiungendo posti a sedere al di fuori del perimetro. Impossibile trovare agevolmente posto a sedere dopo le 18.30 di ieri e così molti si sono arrangiati mangiando seduti per terra, oppure appoggiati dove capita: ovunque un tripudio di cori, costumi, feste di compleanno, addi al celibato, al nubilato e pure celebrazioni per i figli in arrivo. Pienone anche per il concerto della live live Jam Shock Band.

Oggi ultima giornata di festa in questa 61esima edizione.