In 70mila al secondo weekend di Festa del Vino: 155mila persone in totale!

CASALE - È di 70mila persone la stima fornita sull'affluenza nel secondo e conclusivo fine settimana della 61esima Festa del Vino di Casale. Sommati alle 85mila del primo weekend si giunge al numero record di 155mila visitatori complessivi. Una cifra non difficile da credere visto il tutto esaurito tra i tavoli in ognuno degli appuntamenti, con centinaia di persone in particolare il sabato sera e la domenica a pranzo costrette a mangiare in piedi o addirittura sedute per terra.

Per la prossima edizione da Palazzo San Giorgio valutano alcune migliorie, in particolare un aumento dei posti a sedere fuori dal Mercato Pavia, in piazza Castello.