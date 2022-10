Al Castello nel fine settimana inaugurano altre due mostre

CASALE - Inaugurate le prime quattro mostre, nel fine settimana si apriranno al pubblico altri due percorsi espositivi nelle suggestive sale del Castello di Casale Monferrato: In Between e 4 Artists 2022, due collettive che vedranno le opere di ben sedici artisti.

L’inaugurazione di In Between sarà venerdì 7 ottobre alle 18 nella Manica Lunga: una mostra curata da Michelle Hold, promossa dall’associazione ArtMoleto e che vedrà esposte fino a domenica 23 ottobre le opere di Gio’ Bonardi, Ilenio Celoria, Irina Lis Costanzo, Piero Ferroglia, Christian Friedhoff, Michelle Hold, Petra Probst, Nina Schipoff, Bona Tolotti, Alexandra Winterberg, Sylvie Wozniak, Olav Nietzer.

«Il concetto della mostra – ha spiegato la critica Federica Mingozzi -, si fonda sul dare un riscontro artistico sull’attuale situazione transitoria tra il mondo che stiamo lasciando alle spalle e il mondo che sarà. Dunque una fase in continuo cambiamento, che richiede un costante adattamento dell'uomo a situazioni incognite, con la consapevolezza di superare le difficoltà del momento con una visione più ampia e condivisa. Dunque una possibilità di ricreare un mondo più equilibrato in armonia con tutti gli esseri esistenti sulla terra».

Sabato 8 sarà invece la volta di 4 Artists 2022 aprire al pubblico alle 17 nel Salone Marescalchi. Anch’essa una collettiva, è promossa dall’associazione Gruppo Arte Casale e curata da Pio Carlo Barola, che esporrà le sue opere insieme a Antonio Barbato, Giampaolo Cavalli e Roberta Omodei Zorini fino a domenica 30 ottobre.

«Barbato, Barola e Cavalli – ha sottolineato nell’introduzione del catalogo Carlo Pesce – sono tre artisti che da anni si impegnano nella diffusione culturale a Casale e nel Monferrato. I loro lavori sono conosciuti e ciascuno di loro si lega a un particolare stilema, eppure, nonostante ciò, forse per l’amicizia decennale che li lega, o più semplicemente per il fatto che abbiano alle spalle numerose collaborazioni, fa quasi affermare che il loro impegno sia più simile a quello di un gruppo di magistri. Discorso a parte per Roberta Omodei Zorini, artista di grande preparazione che presenta per la prima volta la sua arte a Casale proseguendo nel suo progetto che insiste su tre basi: il corpo come oggetto di riflessione e di trasformazione, il design e il disegno tout-court».

Al Castello del Monferrato saranno anche visitabili le mostre inaugurate la scorsa settimana:

I custodi della materia

personale di Mara Fabbro e Alberto Pasqual

nell’ambito del progetto Castello Contemporaneo, a cura di Anselmo Villata

Sale al 2° piano

1° ottobre / 6 novembre 2022

a cura di Stefano Fracchia, Ordine della Lancia

Torrione Sud Est

1° / 23 ottobre 2022

Eventi collaterali:

sabato 15 ottobre, ore 16,00 – Cortile del Castello – presentazione del libro di Stefano Fracchia In armi e in spirito – L’incanto cavalleresco tra mito, storia e realtà (Edizioni della Goccia)

sabato 22 ottobre, ore 17,00 – Torrione Sud Est – conferenza di Angelo Arata l combattimento spada e scudo attraverso le fonti

percorso espositivo dedicato alla figura dell'artista Pietro Maurizio Perrera

evento promosso dalla Consulta Cultura di Casale Monferrato e a cura di Iris Devasini

Torrione Nord Est

1° / 16 ottobre 2022

percorso espositivo della fotografa Lucia Bianchi

evento promosso dall'Associazione Andos - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e dal Collettivo Donne Insieme, in collaborazione con Avis Casale, in occasione di Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno

ex Cappella

2 / 30 ottobre 2022

Eventi collaterali:

giovedì 27 ottobre, ore 17,30 – ex Cappella – convegno a cura di Roberta Buosi e Elisabetta Gattoni

Ma nel mese di ottobre si inaugureranno anche le seguenti mostre:

Bellezza

mostra celebrativa per il 50° anniversario della ratifica della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco

evento promosso dall’associazione di promozione sociale Echorama, a cura di Laura Chiariello

Torrione Nord Est

22 ottobre / 6 novembre 2022

percorso espositivo di 70 tavole di Sergio Toppi

evento promosso da mON, Creative Comics e da Artigiani delle Nuvole

Manica Lunga

28 ottobre / 20 novembre 2022

Tutte le mostre, a ingresso gratuito, sono aperte il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.