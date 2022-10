A Terruggia domenica la ‘sagra della porchetta’ arriva in piazza

TERRUGGIA - Questa domenica, 9 ottobre, la ‘Sagra della porchetta’ arriva in piazza a Terruggia. Appuntamento alle 12.30 in centro paese (piazza Vittorio Emanuele III) per un pranzo a base di carne a cura della Pro Loco.

• Il menù

Antipasti: tagliere con affettati misti/insalata di ceci

Primo: agnolotti al sugo d’arrosto

Secondo: la porchetta (preparata sul posto) con contorno di patatine

Dolce: torta di nocciole e gelato più frutta di stagione



Vino e acqua sono compresi. Il costo è di 28 euro a persona. Per prenotazioni (ancora pochi posti disponibili, numero massimo di posti 150) contattare il 3316515943.