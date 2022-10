Drera su Centro Nuoto ed Energica: «Amministrazione lungimirante»

CASALE - Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Casale Alberto Drera si esprime sulle situazioni che nelle ultime settimane hanno coinvolto il Centro Nuoto, inattivo da luglio scorso e tornato di proprietà del Comune, ed Energica, con il rischio paventato - ma evitato - di non avere un fornitore gas: «In un periodo simile, caratterizzato da instabilità e incertezza a livello globale come conseguenza dell’emergenza pandemica prima e del conflitto tra Russia e Ucraina ora, anche il Comune si è trovato ad affrontare sfide importanti e decisive per tutto il territorio monferrino. I due temi più rilevanti negli ultimi periodi hanno a che fare con la situazione legata alle difficoltà e conseguentemente alla chiusura della piscina Alcarotti (marchio proprietario fino al 2009, ndr) e all’approvvigionamento di gas per l’anno termico 2022/23».

A inizio settembre l'amministrazione casalese ha reso noto come il sia stata accettata l'offerta del Comune - vicina agli 800mila euro - alla società cessionaria del credito, interrompendo quindi la concessione del diritto di superficie: «Per quanto riguarda il tema della piscina possiamo finalmente dire di essere arrivati alla fine di un iter difficoltoso, in cui in primavera vi è stata un’esecuzione immobiliare con conseguente pignoramento dei beni che ha reso impossibile alla società gestrice di continuare ad operare. In questa situazione di difficoltà l’amministrazione ha subito iniziato a lavorare strenuamente affinché si riuscisse a trovare una soluzione per far ritornare il bene nella piena disponibilità del Comune e conseguentemente di poterlo utilizzare nuovamente.

Occorre sottolineare che in maniera molto lungimirante dal 2019, ovvero da quando questa Amministrazione si è insediata, è stata accantonata una somma di denaro considerevole che è stata fondamentale per porre le basi per la risoluzione della controversia. In virtù del fondo accantonato a disposizione si è riusciti a contrattare con la banca per ottenere un saldo e stralcio che consentisse al Comune di entrare nella piena disponibilità della piscina. Il mutuo contratto in passato, grazie all’azione e alla lungimiranza di questa amministrazione sarà estinto e ciò permette di poter disporre nuovamente del bene».

E sul futuro dell'impianto Drera spiega: «In questa fase si darà poi avvio ad una gara d’appalto provvisoria per dare in gestione nuovamente il bene e successivamente si farà un’altra gara d’appalto più lunga per affidare la gestione della piscina per un orizzonte temporale maggiore. Ancora una volta l’azione tempestiva dell’amministrazione ha fatto in modo di preservare

e tutelare l’interesse pubblico. Un bene strategico per l’intero territorio è stato salvaguardato e si è riusciti ad evitare la perdita di un servizio così importante come quello che è in grado di offrire quel luogo».

Capitolo Energica

Fino a poco più di 10 giorni fa l'ombra di una possibile assenza di fornitura gas per Energica, azienda di proprietà di Amc, aleggiava sull'amministrazione Riboldi, salvo poi dissolversi: «In questo contesto di incertezza i grossisti (chi vende il gas ad Energica) sono poco disposti ad esporsi finanziariamente nei confronti degli acquirenti piccoli come potrebbe essere la nostra società, perché hanno il timore di non rientrare delle spese fatte. Nonostante la difficoltà, grazie all’impegno e alla perseveranza degli amministratori, recentemente è stato trovato un fornitore che garantisce condizioni vantaggiose perché ci consente di decidere quanti volumi acquistare da lui e quanti da Snam

Questa condizione pone Amc ed Energica tra le poche aziende che sono riuscite a trovare un fornitore, perché occorre sottolineare come questa sia un’eccezione tra le aziende simili per dimensione alla nostra. Ancora una volta occorre sottolineare come una buona gestione delle aziende e la capacità degli Amministratori abbiano permesso di raggiungere un risultato davvero impensabile fino a pochi mesi fa. Questo ovviamente non basta per stare sereni perché ogni giorno leggiamo

notizie preoccupanti in merito al prossimo inverno e perciò, nonostante si sia trovato un fornitore, l’attenzione deve continuare a rimanere altissima, sia perché l’esposizione finanziaria della società è necessariamente alta sia perché i mesi che ci aspettano saranno potenzialmente drammatici a livello globale».

E conclude: «Nonostante ciò, occorre sottolineare come la capacità di questa amministrazione e degli amministratori delle società ci consenta di raggiungere risultati importanti anche in un momento

veramente difficoltoso come il seguente e ciò non può che rasserenarci sotto molteplici punti di vista

e anche in ottica futura».