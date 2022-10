Un weekend di eventi per grandi e piccoli al museo del Duomo di Casale

CASALE - Tre appuntamenti per il weekend sono attesi al museo del Duomo di Casale. Gli eventi sono tutti promossi dall’associazione Antipodes.

Si parte domani, sabato 8 ottobre, alle 10 con ‘Romanic experience’, un ciclo di tre approfondimenti tematici sull’atrio romanico attraverso uno storytelling teatralizzato. Il primo incontro ha il titolo ‘Per sora nostra madre terra’ e rappresenterà una riflessione sul tema della natura in rapporto con l’arte medievale e con la costruzione dell’antica Cattedrale. L’ingresso è libero, ritrovo presso l'atrio. Si consiglia abbigliamento comodo. Alle 18.30 invece ultimo appuntamento con le uscite di approfondimento sulle confraternite, incentrato questa volta sulle compagnie della Chiesa di San Domenico (ritrovo sul piazzale della chiesa di San Domenico).

Domenica 9 ottobre si terrà l’apertura dei sottotetti della cattedrale, nell’ambito di Casale Città Aperta. Tre orari di visita: alle 15 e alle 17 per adulti e bambini e alle 16 solo per i più piccoli, con guide speciali per l’occasione. L’iniziativa si inserisce nel programma della Giornata nazionale delle famiglie al Museo. Si consiglia abbigliamento comodo e si richiede il contributo di 2€ a bambino.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione Antipodes al 392.9388505 oppure tramite mail ad antipodescasale@gmail.com.