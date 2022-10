Domani torna, e compie 49 anni, il Mercatino dell'Antiquariato di Casale

CASALE - Domenica 9 ottobre ritorna una nuova edizione del Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. Dopo il successo della manifestazione di settembre, che ha raggiunto i 10.000 ingressi al Mercato Pavia di Piazza Castello, anche per questo primo appuntamento autunnale si prospetta nuovamente un buon afflusso di appassionati di oggetti d’epoca. Nuovamente esaurito il parterre di circa 300 espositori e pieno anche il salone Tartara, ora si attendono i tanti turisti, molti stranieri, per cui l’autunno monferrino è un appuntamento irrinunciabile alla ricerca di piaceri enogastronomici, a cominciare dal tartufo.

Per loro c’è anche la possibilità di visitare i monumenti cittadini disponibili alle visite grazie a “Casale città aperta”.

Ottobre è un mese speciale per il Mercatino, intanto è il suo compleanno: la prima edizione si svolse, infatti, in piazza Mazzini, sabato 20 ottobre 1973. Saranno quindi 49 “autunni” di antiquariato a Casale, ma, come è facile intuire, si sta già pensando a un 2023 che celebri degnamente il mezzo secolo.

Oltre a questo dato storico l’edizione ottobrina è sempre stata molto interessante e vede tradizionalmente un aumento di pezzi vintage dedicati alla cucina e alla cantina. Ottobre è il mese dove cominciano ad apparire sui banchi alari, pinze per camino e pentole per castagne e per la polenta, ma è anche il mese dove ci si dedica a sistemare la casa per l’inverno e dunque, tra le decine di tipologie di collezionismo, tutto quanto è arredo è molto richiesto: dalle lampade, all’oggettistica, fino a tutte le tipologie di mobili. E, visto che si va verso Halloween, sono tanti gli espositori che in questo mese decorano il banco con qualcosa di un po’ pauroso (qualcuno espone addirittura un intero scheletro, ovviamente realizzato a scopi didattici). E poi ci sono tante, tante zucche, senza contare quelle che saranno in vendita al Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0 appena fuori dal perimetro del Pavia.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 8.30 alle 17. L'ingresso sarà controllato grazie ai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale.