La primaria di Terruggia in vigna didattica per imparare a vendemmiare

TERRUGGIA - Gli alunni della scuola primaria di Terruggia hanno avviato il nuovo anno scolastico impegnandosi già nel progetto ‘La vigna nelle quattro stagioni’, proposto dall’ex alunno e enologo Paolo Ottone.

L’idea era di articolarlo in quattro fasi: in ogni stagione durante il 2021/2022 gli alunni si sono recati alla vigna didattica per osservarne i cambiamenti e per prendersi cura delle 180 piante, disposte su tre filari. Per l’autunno i bambini hanno fatto visita alla vigna lo scorso 15 settembre per vendemmiare il frutto del loro lavoro iniziato già lo scorso anno. In classe è stata poi effettuata la pigiatura del raccolto e il mosto ottenuto è stato lasciato fermentare per una decina di giorni; terminato tale processo si è passati alla torchiatura, sotto la guida del viticoltore Gian Carlo Guasco, che ha spiegato ai bambini le successive fasi di vinificazione e di recupero delle vinacce.

Il vino ottenuto dalla torchiatura è ora a riposo in una grande damigiana. L’ultima fase consisterà nell’imbottigliamento, che avverrà presumibilmente ad aprile.