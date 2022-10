Radici parte con il piede giusto con Tarchetti a Casale e S. Salvatore

CASALE - La letteratura di Igino Ugo Tarchetti ha dato il là ad una serie di opere (quadri, fotografie, sculture e fumetti), riflessioni, suoni e incontri davvero sorprendenti. Potenza dell'arte e voglia di andare oltre, partendo dalle ''Radici'.

Si è concluso il primo dei quattro doppi appuntamenti legati ad importanti autori monferrini: sono state più di 150 le persone presenti ai due appuntamenti a Casale e San Salvatore, segno che la valenza del progetto non è solo 'locale' e che le pagine di questa letteratura sono belle ed evocative.

Grazie a Radici la letteratura dialoga con le altre arti in Monferrato Protagonisti degli otto appuntamenti in calendario dal 6 ottobre Igino Ugo Tarchetti, Piero Ravasenga, Agostino della Sala Spada e Giovanni Camerana

«Dopo Tarchetti avremo Agostino Della Sala Spada, Piero Ravasenga e Giovanni Camerana, altri tre doppi appuntamenti a Calliano, Borgo San Martino e Casale Monferrato - spiegano gli organizzatori di Aperture sull'Arte - 'Radici' è un progetto nuovo in cui in molti e in molte abbiamo creduto per valorizzare la nostra storia passata, il nostro presente artistico e le competenze di giovani studiosi, capaci di dare luce e freschezza a libri apparentemente opachi e privi di appeal. Giovani studiosi e giovani studiose, a cominciare da Deborah Madurini che nei quattro doppi appuntamenti è affiancata da Fabio Prevignano e Luca Monti.

Con loro, otto importanti artisti del nostro territorio, rappresentanti di altrettanti stili espressivi: fotografia, pittura, scultura e fumetto in un insieme originale e coerente. E con loro, con tutti loro, giovani musicisti della scuola musicale Carlo Soliva. Citiamo in particolare Mauro Righini e Massimo Marchese, cui riconosciamo il merito di aver portato la magia della viola e la profondità della tiorba in un concerto suggestivo nella casa natale di Igino Ugo Tarchetti, oggi biblioteca di San Salvatore, una splendida sala gremita ed emozionata. Vogliamo ringraziare sentitamente le amministrazioni pubbliche di quei Comuni - Calliano Monferrato e Borgo San Martino come già San Salvatore- che ad oggi hanno sostenuto attivamente il progetto e hanno dimostrato di aver compreso la necessità di unire risorse ed energie per qualificare tutto il territorio, in uno scambio generoso di spazi, attenzione e responsabilità. E ringraziamo sinceramente anche i visitatori, quelli che hanno riempito il salotto letterario d'apertura, alla Galleria permanente di Aperture sull'arte a Casale Monferrato, lo spazio espositivo nella Sala polifunzionale Carmagnola di San Salvatore, e il concerto di sabato 8 ottobre. Gli artisti che hanno esposto saranno protagonisti anche dei prossimi appuntamenti: Enrico Canepa, Claudio Chiaverotti, Gianpaolo Cavalli, Memi Cavalli, Shozo Koike, Renato Luparia, Bona Tolotti, Nadia Presotto e Gianmaria Sabatini. La cultura vince, ne abbiamo avuto sempre testimonianza e "Radici" ne è la conferma».