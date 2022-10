Domenica la biciclettata da Casale a Rivalba sulle orme della Ven.To

CASALE - La Fondazione 'Monferrato Live Experience' Ets, l’associazione Fiab Monferrato Aps, l’Asd Monferrato Biker e l'associazione Nuove Frontiere, propongono, per domenica 16 ottobre, un evento in bicicletta sul tracciato di una piccola parte della Ciclovia del fiume Po (chiamata anche Ven.To.) attraverso un percorso di forte impatto naturalistico, ricco di flora e fauna autoctona tipicamente fluviale.

Un ringraziamento per la collaborazione va al Comune di Casale Monferrato, al Comune di Frassineto Po, al Comune di Ticineto al Comune di Valmacca, al Parco del Po Piemontese di Casale Monferrato, al Circolo Soms della frazione Rivalba di Valmacca e alla Proloco di Frassineto Po.

L'evento è rivolto a tutti, a grandi e piccini, ed è l'ultima occasione del 2022 per godersi in compagnia una piacevole giornata autunnale all’aperto, tra natura incontaminata e facili sentieri avventurosi. I volontari di Fiab Monferrato e Monferrato Biker guideranno il gruppo da Casale Monferrato, antica Capitale del Monferrato, fino ai confini con i territori della vicina Lombardia, transitando da Frassineto Po, nella Riserva Naturale della confluenza del fiume Sesia e del torrente Grana, nei fitti boschi fluviali del territorio di Ticineto fino raggiungere Valmacca, prima attraversando il rione Torre Isola e poi alla sua frazione di Rivalba, dove è previsto il pranzo del ciclista al Circolo Soms per poi tornare su altre strade bianche a Casale Monferrato.

Diverse soste 'rifornimento bevande', assistenza meccanica e 'servizio scopa', la copertura assicurativa collettiva, la colazione sul fiume a Frassineto Po (dove al ritorno si farà visita ai monumenti e al Museo 'Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po'), l’attestato di partecipazione personalizzato e il sorteggio di 10 libri sulla storia di Valmacca sono garantiti a tutti gli iscritti. Chi vorrà portarsi il pranzo al sacco sarà trasportato dal furgone al seguito fino a Rivalba mentre chi desidera sedersi a tavola, per il 'Pasto del Ciclista' al Circolo Soms dovrà integrare la cifra di 10 € al costo dell’iscrizione.

L’iscrizione è obbligatoria, tramite messaggio whatsapp o chiamando il numero 392 646 2505 entro venerdì 14 ottobre (10 € adulti, Bambini fino a 12 anni compiuti gratis).