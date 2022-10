Tre giovani piloti del Rainbow Team impegnati in Sardegna nel weekend

OLBIA - A due settimane dalle finali del Trofeo Coni e del Trofeo Next Generation Powerboat i giovani piloti del Rainbow Team di Casale Monferrato tornano in acqua, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, per il Campionato Italiano di Formula Junior Élite organizzato dalla Federazione Italiana e Motonautica. E lo faranno nel mare sardo di Olbia.

Una location di prestigio in cui i monferrini Giulio Rimondotto e i fratelli Francesco e Vincenzo Galofaro sono chiamati a confermare quanto di buono hanno già dimostrato nella stessa categoria nella stagione in corso: «I risultati dei nostri ragazzi in questa categoria, da anni ormai, sono un orgoglio - racconta la team manager Elisa Bocca - Crediamo molto in loro e siamo convinti che porteranno ancora una volta in alto i colori della motonautica monferrina».

E l’opportunità è doppia perché la cittadina sarda, negli stessi giorni, farà dal palcoscenico per la seconda tappa stagionale italiana del Mondiale di Formula 1 H2O. «Sarà una grande occasione per vedere all’opera il meglio che la motonautica possa offrire - spiega il team principale Fabrizio Bocca, che un titolo Mondiale, nel 1992, l’ha vinto - Stare in mezzo ai piloti e conoscerli, visitare i paddock e studiare i loro catamarani permetterà di comprendere cosa voglia dire essere professionisti, e assistere a una gara del genere è sempre una grande emozione».

Con i talenti del Rainbow Team ci sarà anche Oleg Bocca, quest’anno impegnato sul fronte della Formula 4 e istruttore regionale Fim, che in tutti gli appuntamenti - compreso quello del prossimo weekend - segue e consiglia costantemente i giovani amici e compagni aiutandoli nel costante percorso di crescita.