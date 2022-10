A Vinicio Verza il premio alla carriera in memoria di don Dante

CASALE - L’associazione Don Dante Caprioglio, continua il suo cammino sulla strada tracciata da don Dante, con particolare attenzione al mondo dell’educazione ed al mondo sportivo, facendosi promotrice di un'iniziativa che si svolgerà venerdì 14 ottobre alle ore 10 all’Istituto Sobrero di Casale Monferrato.

Si tratta del “Premio Speciale alla Carriera”: un riconoscimento che viene tradizionalmente assegnato a personalità che hanno, con il loro talento, raggiunto importanti traguardi o che si sono distinti per professionalità, impegno e passione nell’attività svolta.

Con questo primo riconoscimento alla carriera, l’associazione conferma la condivisione di quei valori che la pratica sportiva incarna e che don Dante tanto amava, conferendo il premio al campione sportivo Vinicio Verza: un calciatore nato sportivamente proprio sotto l’egida di don Dante e che ha contribuito a scrivere pagine significative nella storia del calcio.

Giocatore di talento, Verza inizia a tirare i primi calci ad un pallone proprio a Borgo San Martino, frequentando il Collegio San Carlo dove don Dante è preside. Quando don Dante lo vede, ne intuisce le potenzialità e sarà proprio lui a curarlo e cederlo nel 1973 alla Juventus, dando così inizio alla sua avventura sportiva.

La sua carriera passa dalla Juventus, al Milan, Cesena, Como, Verona, Vicenza, Treviso, in Nazionale e tante altre: ha fatto sognare milioni di italiani ed ha dato lustro al calcio italiano.

«L’Associazione ha deciso di conferire questo riconoscimento a Vinicio Verza, un uomo che ha onorato con il suo talento e la sua creatività il calcio italiano, e che negli anni, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza al suo scopritore: don Dante» spiegano gli organizzatori.

Il convegno intitolato “Il Calcio Mezzo e Fondamento di un Processo Educativo” realizzato grazie al patrocinio del Comune di Casale Monferrato, in collaborazione con l’Istituto Sobrero, vedrà anche la premiazione di due studenti frequentanti le classi quarte del Liceo Sportivo stesso, che si sono particolarmente distinti nell’attività sportiva per rendimento, costanza e per l’alto profitto scolastico raggiunto.

Il convegno vuole offrire ai giovani studenti dell’Istituto, un contributo di riflessione su come lo sport e le attività motorie, siano portatori di uno straordinario potenziale educativo, soprattutto se supportati da una vera cultura pedagogico-sportiva.

L’evento vedrà la partecipazione di uno dei maggiori esperti della filosofia dello sport: il professor Fabio Gabrielli, filosofo, antropologo e ricercatore, già preside della Facoltà di Scienze Umane e Ordinario di Antropologia filosofica all’Università Ludes di Lugano e autore di innumerevoli saggi scientifici nell’ambito dell’antropologia e della filosofia applicata.

Nel corso del convegno, interverranno relatori di prestigio che offriranno, su tematiche di loro competenza, riflessioni sul potenziale educativo dello sport.