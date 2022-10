Sergio Brighenti raccontato da Pravatà: sabato a Casale la presentazione del libro

CASALE - Si intitola ‘Sergio Brighenti dai salesiani a Wembley’ (Edizioni ZeroTre) il nuovo libro del giornalista casalese Christian Pravatà che verrà presentato sabato 15 ottobre alle 17.30 presso la libreria Labirinto. Non una semplice biografia, ma un racconto narrato in prima persona dall'ex attaccante di Inter e Sampdoria, che in carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale, mancato lo scorso lunedì all’età di 82 anni.

Sergio Brighenti è stato uno dei più grandi e prolifici attaccanti della storia del campionato italiano. Attivo dal 1949 al 1965, ha segnato 155 gol tra Serie A e Serie B. Vincitore di due scudetti con l’Inter nelle stagioni 1952-53 e 1953-54, con la maglia della Nazionale è stato il primo giocatore italiano a segnare all’Inghilterra nello stadio di Wembley. Oltre ad essere una delle bandiere del Modena, Brighenti era detentore del record di gol realizzati in una singola stagione di serie A con la maglia della Sampdoria e il record societario di gol con il Padova di mister Nereo Rocco.

Questo il palmares di Brighenti che, oltre ad una grande carriera sul terreno di gioco, ha ricoperto la carica di tecnico federale con la Nazionale Italiana al fianco di Azeglio Vicini durante Euro ‘88 e Italia ‘90. Ed è proprio grazie a Sergio Brighenti che molti calciatori italiani sono stati scoperti e lanciati nel grande calcio.

Il libro racconta la storia del Brighenti calciatore e poi tecnico federale, in particolare i momenti più belli della sua carriera.

Come la conquista, nella stagione 1960-61, del titolo di capocannoniere, che riesce a strappare all’attaccante della Juventus Omar Sivori, amico e compagno di stanza in Nazionale. Nota a parte il racconto dei Mondiali di Italia 90 in cui Brighenti insieme a Vicini forma un gruppo, a detta di molti, tra i più forti nella storia della Nazionale, culminata con il raggiungimento del terzo posto. Nel corso della presentazione Gabriele Farello dialogherà con l’autore.