Stasera in Sant'Antonio a Casale l'Arcivescovo di Torino Roberto Repole

CASALE - Questa sera per ricordare il grande anniversario di inizio del Vaticano II dell'11 ottobre 1962 nella chiesa di Sant'Antonio a Casale, alle ore 21, la Diocesi casalese ha invitato il nuovo Arcivescovo di Torino Monsignor Roberto Repole. Presenterà il testo di Monsignor Luciano Pacomio: ‘Ecco l’Uomo (Paolo VI Papa, Santo)’ con il Vescovo di Casale Monsignor Gianni Sacchi.

La figura di Paolo VI è da considerarsi quella che più di tutte ha contribuito a portare a termine la grande esperienza iniziata realizzando l'autentico spirito del Concilio. Monsignor Repole, che è stato già ospite di ‘Cantiere Speranza’ come segretario dell'Associazione Teologica Italiana è autore di testi significativi proprio di teologia post- conciliare.

Ha svolto la propria tesi di laurea su Henry De Lubac, uno dei più grandi ispiratori teologici dell'esperienza del Vaticano II. Monsignor Luciano Pacomio in questi mesi ha fatto uscire alle stampe diversi volumi tutti dedicati al ricordo di personaggi della storia del cristianesimo del Novecento come il Cardinal Martini e Papa Giovanni Paolo II.

Il Vaticano II è, come ha ben ricordato Monsignor Gianni Sacchi, il Concilio che ha riportato all'interno della Chiesa la forma sinodale. Quattrocento anni dopo Trento e a quasi un secolo dal Vaticano I, Giovanni XXIII, convocando il Concilio Ecumenico, ha cercato di far entrare la Chiesa in una nuova era non per imporre nuovi dogmi o per comminare condanne, ma in forma ‘pastorale’ cercando di spingere i cristiani a camminare nella storia e soprattutto dentro la storia. Alla serata, considerata sono invitati calorosamente anche i giovani delle parrocchie nell'anniversario di un evento fondamentale nella storia della Chiesa del Novecento.