Tappa a Gabiano per LibrInValle: c'è Marco Ghiglione

GABIANO - Sabato alle 17 la rassegna itinerante LibrInValle per la prima volta farà tappa in un luogo di culto, la chiesa di San Pietro Apostolo a Gabiano per un dialogo sul libro 'La Pace nella musica ai tempi di Benedetto XV – Nel centenario della morte 1922 – 2022’; con l’autore Marco Ghiglione dialogherà il consigliere delegato alla cultura dell’Unione Valcerrina Massimo Iaretti.

Dopo il saluto del parroco don Carlo Pavin, il sindaco Domenico Priora presenterà l’autore.

Il libro prende le mosse dal tentativo del Papa di fermare la terribile carneficina della ‘Grande Guerra’ da lui definita ‘Inutile strage’. Benedetto XV, infatti, il 10 gennaio 1915 pubblicò un Decreto Pontificio che conteneva una preghiera per la pace da recitarsi il 7 febbraio in tutta Europa e il 21 marzo nel resto del mondo.

Lo studio di Ghiglione si addentra nel mondo musicale per riscoprire le composizioni sul testo della preghiera ed altre del periodo in cui si svolse la ‘carriera ecclesiastica’ del Santo Padre e pur essendo un testo comunque profondo e specialistico è assolutamente alla portata di tutti.

Marco Ghiglione, diplomato in Musica Corale e Direzione del Coro al Conservatorio ‘Tartini’ di Trieste ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera. Per citare soltanto alcune tappe è stato Maestro del Coro titolare del Teatro La Fenice di Venezia, con la direzione di Claudio Abbado ha firmato alcune opere rossiniane, dal 2002 al 2010 è stato presidente della giuria della ‘Rassegna Nazionale di Musica Corale Sacra’ di Alessandria ed ha svolto attività di consulenza artistica per il Teatro Carlo Felice di Genova, oltre ad un’ininterrotta attività di docenza.

L’evento, che ha il patrocinio della Provincia di Alessandria, prevede anche l’esecuzione di alcuni brani sull’organo storico della chiesa.