Casale: pestaggio, 35enne in fin di vita

CASALE - Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Casale in seguito a quello che appare essere stato a tutti gli effetti un pestaggio.

Sono stati i medici del pronto soccorso a segnalare ai Carabinieri quello che stava accandendo, ed è stato lui stesso, prima di perdere conoscenza, a raccontare quello che gli era successo.

Il 35enne, benché non presentasse lesioni evidenti, sarebbe in fin di vita in seguito a emorragie interne.

Sono in corso indagini serrate da parte dei Carabinieri per chiarire cos’è accaduto realmente.

Al momento non si conoscono altri particolari.

Seguono aggiornamenti.