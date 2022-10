‘Il silenzio dell’amianto’: a Torino Afeva spiega la vicenda casalese

TORINO - È iniziato questa mattina il seminario ‘Il silenzio dell’amianto. Seminario sull’industria dell’amianto nel Torinese e diritti delle vittime’, un incontro che sta ancora avendo luogo a Torino presso il Polo del Novecento. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Nocentini.

Tra il ventaglio ampissimo di relatori che si continuano ad avvicendare in cattedra, sono presenti molti nomi in rappresentanza della situazione casalese, esempio non solo a livello regionale e nazionale della lotta alla fibra killer. Ad aprire le danze questa mattina è stato il collegamento in differita di alcuni rappresentanti di Afeva insieme agli studenti della rete ScuoleInsieme di Casale, riuniti nell’aula Amianto/Asbesto al Balbo. In presenza invece - dopo gli interventi di alcuni consulenti della Procura al processo Eternit Bis come Corrado Magnani e Dario Mirabelli - Bruno Pesce ha raccontato nel dettaglio le vicende della città e dello stabilimento Eternit. Atteso, a chiusura della giornata, Raffaele Guariniello.