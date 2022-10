Laura Strambi: l’alta moda sostenibile che arriva dal Monferrato

«Tornare alla natura, considerando il pianeta non come qualcosa di cui abusare ma come un bene da preservare». È questo il messaggio in cui Laura Strambi - stilista di origine casalese che oggi risiede a Terruggia - ha voluto investire negli ultimi anni all’interno del suo personale brand di alta moda.

Nato nel 2014 da un’idea che all’epoca suonava controcorrente, il nome Laura Strambi oggi realizza linee di capi d’abbigliamento 100% sostenibili, di produzione specificamente italiana e quindi a km zero. «Le mie scelte sul lavoro non sono legate solo ai tipi di tessuti impiegati. C’è molto di più. Ho voluto tenere conto anche del fattore umano, rimettendo l’uomo al centro di un mondo così massificato». Per farlo l’idea è stata quella anche di promuovere piccole realtà artigiane del mondo. Quest’anno partner ufficiale è ad esempio ‘artisan of India’, una cooperativa indiana che realizza tessuti 100% a mano.

