Sabato il nordic walking tra i sentieri di Cereseto

CERESETO - È stato riprogrammato per questo sabato 22 ottobre il trekking a Cereseto ‘tra terra e mare’, rimandato a causa del maltempo. Il ritrovo sarà alle 14 in piazza Umberto I con partenza alle 14.30.

Si tratta di un’esperienza di nordic walking, un percorso di circa 9 km con un dislivello di +250 m che ripercorre un’area del territorio ricca di reperti risalenti al Pleistocene, quando in Monferrato esisteva ancora il Mar Padano. Durante la giornata sarà anche possibile visitare la Tenuta Monrabbioso (e degustarne i vini) in occasione dell’inaugurazione del fossile n. 27, l’ultima installazione della scultrice Giorgia Sanlorenzo. La quota di partecipazione è di 7 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 339 4188277 o la mail augusto.cavallo66@gmail.com.