John Sale tra Just Stop Oil, Van Gogh, Warhol e Cattelan

TORINO - Lo street artist monferrino John Sale commenta ancora una volta un tema d'attualità mescolando, in via Garibaldi a Torino, un pizzico di Warhol e di Cattelan. Compare infatti nei Girasoli di Van Gogh al posto del classico vaso portafiori la nota scatola packaging ideata da Warhol per la Campbell's Tomato, più un evidente richiamo alla celebre opera deperibile di Maurizio Cattelan, in questo caso un pomodoro scotchato.

Nei giorni scorsi ci sono state proteste in vari musei in tutta Europa - e anche in Italia - da parte degli attivisti per l’ambiente di Just Stop Oil che alla National Gallery di Londra hanno lanciato una zuppa di pomodoro su uno dei girasoli di Vincent Van Gogh.

Lo street artist John Sale ha subito prodotto una crasi visiva fra la nota Campbell's tomato soup di Andy Warhol e l'opera di Van Gogh, oggetto della performance-protesta delle attiviste. Il lavoro è stato condotto a quattro mani con la street artist iaia.mama. street.art ed è stato realizzato come su carta ad acrilici.