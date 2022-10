Anpi, Cgil, Cisl e Uil in piazza Mazzini per dire «Stop alla guerra»

CASALE - Anpi, Cgil, Cisl e Uil di Casale organizzano congiuntamente per domani, venerdì 21 ottobre alle 16.30 in piazza Mazzini, un banchetto che ribadisca la necessità di fermare la follia della guerra in Ucraina e per lanciare la manifestazione nazionale organizzata dalla Rete Europe for Peace che si terrà a Roma il 5 novembre.

«L’umanità è sull’orlo del baratro! - spiegano gli organizzatori - L’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa rischia di trasformarsi in una guerra nucleare. È necessario che tacciano le armi e i governi cerchino con determinazione la fine del conflitto. Anche i popoli hanno la responsabilità di mobilitarsi per fare pressione sui propri governi e sulle istituzioni internazionali, Onu e Unione Europea in primis, affinché la barbarie della guerra venga fermata e rimpiazzata da negoziati che mirino a costruire una pace reale e duratura, nella salvaguardia dell'autodeterminazione dei popoli».

Proseguono Anpi, Cgil, Cisl e Uil: «La nostra Costituzione ci mostra il percorso da seguire: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”».