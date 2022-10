Domani Casale-Stresa: c'è un precedente

Domani si gioca Casale-Stresa: torniamo al 2019, con il consueto precedente a cura di Fabio Mignone.

Sembra passato un secolo da quel maggio del 2019 in cui lo Stresa si affacciava per la prima volta, in campionato, al "Natal Palli" di Casale Monferrato; era l'ultima giornata di un campionato che aveva visto i Nerostellati protagonisti di una stagione tutto sommato positiva e gli ospiti retrocessi anticipatamente all'esordio su una platea difficile come la quarta serie nazionale.

In realtà quel giorno esisteva una remota possibilità per i Neri di riuscire ad entrare nella griglia play-off, ma le coincidenze astrali non si verificarono e così, nonostante la vittoria casalinga che sarebbe sopraggiunta, la truppa di Buglio dovette accontentarsi degli applausi del pubblico che chiudevano definitivamente la stagione.



Lo Stresa sceso in campo quel giorno, come anticipato, non aveva grossi stimoli, chiudeva una stagione nata male cercando di non sfigurare al cospetto di un Casale che si basava su giocatori d'esperienza quali Cardini, Cintoi, Cappai e su giovani di prospettiva come Vecchiarelli e Todisco. La gara, piacevole nel suo svolgimento, faceva registrare un Casale ordinato e determinato nel cercare il vantaggio, che sopraggiungeva al 32' quando su un corner di Vecchiarelli era Cintoi ad incocciare di testa indirizzando la palla alle spalle dell'estremo ospite ; fino a quel punto lo Stresa non si era reso particolarmente pericoloso mentre il Casale appena due minuti dopo sfiorava il raddoppio evitato solamente da una poderosa deviazione di Barani.



Ripresa sulla falsariga del primo tempo e raddoppio Nerostellato di Villanova (48') che ancora su un angolo del chirurgico Vecchiarelli insacca di testa; non succede poi granché, al minuto 24 lo Stresa accorcia le distanze con Diaw che approfitta di un lancio di Armato e batte il giovane Fontana, una delle rivelazioni casalesi di stagione. Finale con ancora una ghiotta occasione per Pavesi ed una punizione insidiosa di Cardini che si spegne di poco a lato, dopo c'è spazio solo per gli applausi e per incominciare a prevedere un futuro che ogni tifoso nerostellato avrebbe immaginato a modo suo, non certo però quello che ad oggi pare materializzarsi dalle parti di via Buozzi, una società completamente abbandonata al suo destino che si regge, finché potrà, sul grosso senso di moralità di giocatori e staff.

Del doman non v'è certezza si dice, ma nel caso dei Neri, purtroppo, ci si aggiunge la paura...

Casale Fbc – Stresa 2-1

Casale Fbc (4-3-3): Fontana; Di Giovanni (39’st Pinto),Cintoi, Villanova, Fabbri; Vecchierelli (27’st Sadouk),Todisco, M’Hamsi (46’st Osellame); Pavesi (42’st Sall),Cappai (33’st Cardini),Coccolo. A disp.: Consol, Bettoni, Mazzucco, Buglio A.. All.: Buglio F. (squalificato: in panchina Germano).

Stresa (4-4-2): Barantani; Mirinioni, Rosato (22’pt Vecchio),Agnesina, Gallo (8’st Diaw); Feccia (8’st Scibetta),Frascola, Battistello (27’st Hado),Gillio; Armato, Scienza (8’st Telesca). A disp.: Zenoni, Bratto, Lopergolo, Scibetta, Tuveri. All.: Mora.

Gol: 32’pt Cintoi (C),3’st Villanova (C),24’st Diaw (S).

Arbitro: Peletti di Crema.