Stop sosta selvaggia: il multipiano di via S. Anna si pagherà (la notte)

CASALE - Se ne era discusso in consiglio comunale nello scorso maggio del parcheggio multipiano davanti all'Esselunga di Casale. Il nuovo regolamento era stato approvato su impulso della giunta Riboldi (diverse le critiche dalle minoranze) per scoraggiarne l'uso improprio come autorimessa, con gli stessi veicoli che rimanevano parcheggiati a lungo, di giorno e di notte.

Ora, dopo la successiva approvazione delle tariffe, entra in vigore la novità. Dal 1° novembre, cioè martedì prossimo nella struttura situata in via Sant'Anna, tra via Eccettuato e via Monzeglio, sarà gratuita la sosta diurna mentre di notte, quando il parcheggio rimarrà chiuso (dalle 21.30 alle 7 dal lunedì al sabato, dalle 21.30 del sabato alle 8 della domenica e dalle 20.30 di domenica alle 7 del lunedì) si pagherà un euro (una tantum, senza tariffazione oraria).

Chi volesse uscire durante l’orario di chiusura dovrà contattare il numero telefonico indicato nella struttura, lasciare le proprie generalità e pagare il costo dell'intervento pari a 35 euro.

Abbonamento a 30 euro al mese

Il pagamento della sosta di un euro invece potrà essere effettuato direttamente attraverso i dispositivi automatici (parcometri) installati su ciascun piano del parcheggio, tramite le app già attive per il pagamento delle soste blu in città, oppure mediante abbonamento mensile di 30 euro rilasciato da Amc, gestore del multipiano, nella sede di via Orti, 2.

Le violazioni accertate durante l’orario di chiusura del parcheggio comporteranno l’applicazione di una sanzione di 42 euro.