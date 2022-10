Controlli di Polizia a Casale, Tortona, Valenza, Novi e Serravalle

Intensa attività di controllo straordinario del territorio da parte degli operatori della Questura di Alessandria in 4 giornate ripartite in 2 settimane. Interessati i Comuni di Tortona, Casale Monferrato, Valenza, Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

A supportare l'attività della questura il Commissariato di Casale Monferrato, la Polizia Ferroviaria di Alessandria e di Novi Ligure, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, delle varie Polizie Locali e Municipali dei territori interessati e anche l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Alessandria.

L’iniziativa si è realizzata con controlli sia nelle stazioni ferroviarie che negli ambiti di pertinenza oltre che nei centri cittadini e nelle arterie di accesso e uscita da quei Comuni. In particolare sono state impiegate 10 pattuglie automontate tra Questura e Commissariato, 4 operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, 8 dell’RPC Piemonte e 12 unità della Polfer di Alessandria e Novi Ligure. Sono così state controllate 267 persone, 25 veicoli e una decina di esercizi pubblici. Grazie anche a “Orso”, il cane antidroga della Polizia Locale di Alessandria, è stata rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente.

In particolare nelle pertinenze dei giardini della stazione di Serravalle Scrivia è stata rinvenuta e sequestrata della sostanza, presumibilmente hashish, per un quantitativo di circa 55 grammi.

Un servizio strutturato è stato posto in essere anche nel territorio comunale di Casale Monferrato con una attività a 360° effettuando controlli nelle aree della stazione ferroviaria, in quei luoghi di maggior criticità come l’area di piazza Castello, ma anche, con un preventivo coinvolgimento e assenso di un dirigente scolastico, anche nei pressi di un istituto scolastico cittadino; l'attività ha permesso il rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente.

I progetti di una maggior presenza sul territorio, anche grazie alla sinergia di più attori locali del comparto sicurezza, è finalizzata ad un livello di controllo, verifica di determinate criticità e prevenzione sempre più accurato e professionale con l’ausilio delle conoscenze ed esperienze condivise di chi opera ogni giorno in specifici contesti sociali.