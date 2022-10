Radio in Fiore, grande festa al Soliva

CASALE - Grande successo sabato scorso per l’evento “Radio in Fiore si presenta”, che si è tenuto presso l’Istituto Soliva a Casale Monferrato: numeroso il pubblico, numerosi gli ospiti e le canzoni, il tutto trasmesso in diretta web e condotto dal bravissimo Andrea Bizzarro, noto speaker casalese e anima della serata.

La Web radio, nata “per dare voce a chi non ce l’ha”, è un progetto sociale a cui hanno dato vita, nel 2017, Fabio Costamagna e Marisa Rossi, presso il Centro Diurno “L’Albero in Fiore”.

Dopo due anni di pandemia, la Radio ha deciso di presentare i nuovi programmi messi in cantiere, anche grazie alle numerose associazioni che la sostengono. La kermesse, che prevedeva l’alternarsi di un’intervista a un’esibizione musicale, è iniziata con un ex allievo del Soliva, il cantante casalese Piercesare Fagioli. È seguito l’intervento di Fabio Costamagna e successivamente di Paolo Gabotto che, dopo la partecipazione della radio a Let’s Rock nel 2017, aveva pensato di trovarle una sistemazione e una sede proprio presso l’Istituto musicale. Le parole di Fabrizio Baracco, direttore del Soliva e insegnante di basso elettrico, hanno ribadito l’importanza del progetto per la scuola e hanno sottolineato il contributo dato dalla Fondazione SociAL di Alessandria.

Bellissime le esibizioni di alcuni studenti del Soliva: Linda Mesadra e Letizia Cianci, allieve di Daria Triglio, insegnante di canto del Soliva, Francesco Borla, allievo dell’insegnante di chitarra elettrica Alberto Rondano, Marcella Buzzi, che si è presentata con il suo insegnante di canto, Andrea Del Signore, Cesare Binotto, allievo di Matteo Corda, insegnante di pianoforte del Soliva, che ha eseguito un brano di Debussy e la colonna sonora di Star Wars.

Sono saliti sul palco numerosi altri ospiti, come Marisa Rossi e i ragazzi del Laboratorio Radio in Fiore del Centro Diurno, Desmond, Stefano, Luisa, Luana e molti altri, che hanno raccontato la loro esperienza come speaker radiofonici; Il Maestro Chicco Accornero (insegnante di batteria del Soliva) che ha parlato del laboratorio di percussioni, che conduce sia presso l’Albero in Fiore che All’Anfass, e si è esibito insieme a Silvia Bertolotti, per dare ai presenti un assaggio di quanto avviene durante le lezioni e per mostrare quanto sia importante la musica per divertire, ma anche per includere; gli alunni della classe 3A della Scuola secondaria di primo grado “Trevigi” di Casale, con la professoressa Simona Fiora, che hanno portato la testimonianza del corso di Podcasting di Radio In Fiore, a cui hanno aderito con entusiasmo l’anno passato.

Glu ultimi due ospiti sono stati Andrea Vico, in arte “Andrea Chi?” noto speaker di Radio Alba, gemellata con RadioinFiore, e ancora Piercesare Fagioli, che ha cantato il suo ultimo singolo, “Friends with benefits”.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i presenti per la grande partecipazione e hanno rivelato il nuovo palinsesto di Radio in Fiore, con i programmi in diretta di Fabio Negri con “SoulRevolution”, Andrea Bizzarro con “Twittami Zar”, Alessandro Spinoglio con “Un’ottima annata”, Selena Bricco con “Dammi una parola”, Marta Gabotto con “Raccontami una storia”.

Radio In Fiore si conferma come una “grande” famiglia, aperta a chiunque voglia contribuire e portare il proprio evento in radio, scrivendo all’indirizzo email: radioinfiore@soliva.it