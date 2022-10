Un nuovo gestore per il Centro Nuoto ex Alcarotti: è Arona Active

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi e l'assessore Luca Novelli annunciano la prossima riapertura del Centro Nuoto ex Alcarotti di Regione San Bernardino a Casale, chiuso dalla seconda metà di luglio. Luigi Cacciapaglia di Arona Active (Società sportiva dilettantistica), il nuovo gestore, auspica tempistiche contenute, dopo i lavori di restauro a carico del Comune. L'affidamento, in attesa di una gara che riguardi un periodo più lungo di gestione, è per un periodo di sette mesi dalla consegna dell'impianto.

«Cercheremo di riattivare nelle prossime settimane tutti i settori, dal nuoto alle attività fitness, nelle prossime settimane daremo date certe» spiega Cacciapaglia.