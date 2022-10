Arrestati due responsabili dei furti in centro a Casale

CASALE - Raffica di furti in centro: immediata la risposta dell'Arma. I Carabinieri di Casale Monferrato lunedì scorso hanno tratto in arresto per furto aggravato due uomini di 37 e 27 anni di Casale Monferrato. Sono stati sorpresi con del materiale appena asportato da alcuni esercizi commerciali.

I militari, durante i controlli nel centro storico, hanno sottoposto a verifica i due uomini che sono stati trovati in possesso di un iPod, del denaro contante, pari a 200 euro circa, ed un Apple iPad, quest’ultimo sottratto da un ristorante vicino al luogo del controllo.

I Carabinieri hanno analizzato la refurtiva e controllato le vie limitrofe del centro constatando la forzatura delle porte finestre di altri due esercizi pubblici riuscendo a ricostruire come i due soggetti si siano resi gravemente indiziati, nella medesima notte, anche di altri furti. In particolare, all’interno di un altro ristorante di sushi, ove è stato asportato denaro contante pari a 100 euro e all'interno di un negozio di abbigliamento del centro ove sono stati asportati l’iPod e del denaro contante.

Questa mattina il Giudice del Tribunale di Vercelli, dopo avere convalidato i provvedimenti, ha disposto per entrambi l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Lo stesso 27enne è stato denunciato dai militari poiché sorpreso con un borsone da tennis rubato all'interno del Circolo Canottieri di Casale. Una donna di origini marocchine invece è stata segnalata dai Carabinieri perché colta il flagranza di reato mentre cercava di rubare un portafoglio all'interno del Palazzetto dello Sport.