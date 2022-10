Il calcetto tra amici? A Casale si fa sul serio con l'Amacup

CASALE - Durante tutta la stagione invernale Casale sarà palcoscenico del torneo di calcetto amatoriale 'AmaCup'. Lo scopo del torneo è quello di trasformare il calcetto tra amici del mercoledì sera in un vero e proprio campionato: l’unica regola per poter partecipare è, infatti, quella di non essere tesserato per alcuna squadra dilettantistica(a eccezione di quelle militanti in 3° categoria).

Il torneo, iniziato lo scorso 3 ottobre, nonostante sia solo alla sua prima edizione, ha riscosso un’ampia partecipazione. Sono 11 le squadre iscritte, con giocatori di ogni età, tra le quali si distinguono anche importanti realtà amatoriali del territorio affermatesi nel corso degli anni, come Atletico 96 e Giarole. Il torneo si svolgerà nel campo della parrocchia di Oltreponte, grazie alla disponibilità di Don Renato e proseguirà per tutta la stagione, con la sola pausa invernale, nel periodo più freddo, e proseguirà poi fino alla primavera, quando poi si disputeranno le finali.

Nonostante il torneo si definisca così, l’organizzazione è tutt’altro che amatoriale: sarà possibile per tutti seguire i risultati di ogni giornata sulla pagina Instagram ufficiale 'amacup_2022' o sul sito/app di Competize, in più alcune squadre si impegnano a trasmettere regolarmente le loro partite in diretta Instagram o tiktok, creando anche gli highlights. Il torneo è studiato per avere gli stessi servizi dei tornei ufficiali: l'assicurazione ai giocatori, un gruppo di arbitri, le premiazioni a fine anno con coppe, medaglie e premi individuali; inoltre c'è la possibilità di venire a vedere le partite, con l'accesso gratuito al campo