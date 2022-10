La natura in uno scatto, fotografata da tre monferrini a Borgomanero

BORGOMANERO - È opera di tre monferrini (Lucia Annaratone, Marcella Bertozzi e Gianni Carzino) la raccolta di immagini dal titolo “Natura in pixel. Emozioni in uno scatto” che sarà visitabile sabato 29 e domenica 30 ottobre a Borgomanero nell’ambito del mercatino florovivaistico “Colori d’autunno in villa”.

Villa Marazza per due giorni ospiterà espositori del mondo del verde, una mostra filatelica-fotografica ed editoria di settore. Spiega il monferrino Agostino Giusto (esperto organizzatore di eventi florovivaistici), tra gli organizzatori dell’evento: «Quando ho visto le immagini ho subito pensato che potessero fare da cornice all’evento di Borgomanero. Si tratta di dettagli della natura, anche più semplice, che ci circonda. Sono scatti fotografici che raccontano l’emozione di un istante, di un momento particolare che la natura ci regala ogni giorno. Sta a noi saperla cogliere e osservare. Una natura meravigliosa in ogni suo dettaglio». La raccolta fotografica si potrà visitare a Villa Marazza, sabato e domenica dalle 10 alle 18.