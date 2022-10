Da oggi la mostra del fumettista Sergio Toppi al castello di Casale

CASALE - Apre ufficialmente oggi la nuova mostra del Castello del Monferrato, nella Manica Lunga, dedicata al fumettista di fama mondiale Sergio Toppi. L'esposizione - realizzata da Casale Comics, Creative Comics e Artigiani delle Nuvole - raccoglierà oltre 70 tavole originali fornite dal 'Fonds de donation Les Amis de Sergio Toppi'. Ma non solo: la curiosità sarà anche la presenza di due mazzi storici di tarocchi illustrati da Toppi, prestati dall'editrice Lo Scarabeo di Torino.

In particolare le opere si concentrano su un personaggio particolare di Toppi: Il Collezionista, creato nel 1984 per la collana I Protagonisti di Orient Express. Sono solo cinque le storie in cui compare (Il Calumet di Pietra Rossa, L’obelisco della Terra di Punt, La lacrima di Timur Leng, Lo scettro di Muirdeagh, La collana di Padmasumbawa), ma le ambientazioni esotiche e le avvincenti trame ne hanno comunque segnato il successo.

Il direttore artistico della mostra è Mirko Perniola, anche sceneggiatore Bonelli. Sarà visitabile fino al 20 novembre con ingresso libero. L'inaugurazione dovrà però attendere, visto la concomitanza con il Lucca Comics, fino alla prossima settimana, sabato 5 novembre alle 17.30. Ci sarà un 'Apericomics' in cui all’aperitivo è abbinato un incontro con gli autori e la possibilità di avere una loro opera.