Cella Monte: tre giorni di Fiera del tartufo, il via venerdì 4 novembre

CELLA MONTE - È stato ufficialmente presentato questa mattina, nella prestigiosa sede dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il programma della 30esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, in calendario il 4, 5 e 6 novembre prossimo a Cella Monte.

A fare gli onori di casa il sindaco Maurizio Deevasis, che ha introdotto alla principale novità di una festa che, regionale da 5 anni, quest'anno avrà la giovane società Up (la stessa che ha la gestione dell'Enoteca Regionale del Monferrato al Castello di Casale. Verranno coinvolti nello staff circa 60 ragazzi) a coordinare l'organizzazione. «La pro loco non parteciperà più fisicamente, ma ha comunque dato un supporto economico» ha spiegato il primo cittadino ringraziando gli enti sostenitori e gli sponsor. L'obiettivo dichiarato è quello di, nell'arco di pochi anni, far diventare Nazionale la Fiera.

A porgere i suoi saluti anche l'onorevole Enzo Amich, in una delle sue prime uscite ufficiali sul territorio: «Sono qui a testimoniare la mia vicinanza, meritate supporto per l'impegno verso un prodotto, il tartufo, la cui cerca è patrimonio immateriale dell'Unesco».

L'assessore Simone Coppo si è addentrato nei dettagli della tre giorni di appuntamenti: «Vogliamo mantenere l'appuntamento enogastronomico ma ampliando l'offerta, per permettere ai turisti di fermarsi più giorni. L'obiettivo è anche quello di arrivare, in futuro, ad avere due fine settimana di fiera, così da coinvolgere tutti i comuni della Valle Ghenza e agganciarci alle altre fiere del territorio, Murisengo o Moncalvo. Vogliamo allungare la stagione turistica in Monferrato, invece di farla terminare a settembre».

Il programma

Si parte venerdì con la cena alla carta alle 20 alla tensostruttura in regione Sardegna (non è possibile prenotare, ci sono 600 posti a sedere). Seguirà dj set a cura di Fotosintesi. Si mangia anche sabato e domenica, a pranzo e a cena, con inizio alle 12 e alle 20.

Sabato e domenica alle 9 - su prenotazione - trekking con Luca Manzan; sabato e domenica in diversi orari - su prenotazione 338 4314664 - tour in e-bike o quad a cura di Monfernot. Sabato alle 10.30 conferenza di apertura della Fiera all'Ecomuseo: 'Tartuficoltura: strategie di difesa del prodotto e valorizzazione del territorio'. Sempre sabato alle 14.30 - su prenotazione 349 7905410 - cerca guidata al tartufo con l'associazione Tartufai della Valle Ghenza e alle 17 - su prenotazione 351 9868585 - degustazione di vini con l'Enoteca degli Infernot 'Quanc'ani c'ha t'ha?'. Sabato alle 22.30 il dj set è a cura di Jazz:Re:Found.

Domenica alle 11 premiazione dei migliori tartufi al palatenda principale, alle 15 - su prenotazione 349 7905410 - visita alla tartufaia e al percorso dei tartufai con l'associazione Tartufai della Valle Ghenza.

Tutte le esperienze su prenotazione obbligatoria sono a pagamento.

Sabato e domenica le vie del paese ospiteranno un interessante mercatino di prodotti enogastronomici e non solo, con una sessantina di espositori.