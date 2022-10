In tanti sul lungo Po per un Halloween baciato dal sole

CASALE - Un meteo insolitamente favorevole per la stagione ha incentivato una nutrita partecipazione ieri, sul lungo Po di Casale, all'appuntamento 'C’era una volta… un Po di dolcetti, un Po di scherzetti', a cura di Botteghe Storiche e Confesercenti.

Tante presenze al mercatino e alle attività per i bambini, ma pure per le gite in barcè con gli Amici del Po, il tutto circondati da travestimenti... da paura.