AccademiAtletica: tre campioni e otto medaglie dai campionati Provinciali

ALESSANDRIA - AccademiAtletica, società attiva a Casale, Valenza e Moncalvo, è stata protagonista assoluta nelle gare di sabato 22 ottobre ad Alessandria valide per i campionati Provinciali di atletica. Ben trenta giovani atleti si sono infatti presentati ai blocchi di partenza: tra di loro alcuni esordienti ma soprattutto tante conferme visto che in quindici hanno stabilito il proprio primato personale. E il bilancio è stato più che positivo visto che, in totale, sono arrivate ben otto medaglie.

Oltre a tre argenti e due bronzi, sono anche arrivati tre successi: quelli di Gaia Rustico nei 60 metri, di Riccardo Spalla nei 1000 metri, e quello Rachele Figliuolo negli 80 metri categoria Cadetti, che si sono quindi affermati come campioni provinciali nelle rispettive categorie.

«Se oggi siamo a questo livello e continuiamo a crescere il merito è di tutti i nostri ragazzi, a cui faccio i complimenti, e di tutti i tecnici - Sergio Menegaldo, Sara Rapolla, Luca Ambrosino, Cecilia Paggio, Marcello Tinelli, Alice dell’Oste, Matteo Bragato e Stella Bressan - che stanno portando avanti un egregio lavoro» spiega l’istruttore e tecnico Fidal Maurizio Di Pietro.

E alla pragmaticità del presente si unisce anche l’attenzione verso le nuove leve e soprattutto l’attività di sensibilizzazione e conoscenza verso l’atletica: allo stadio Natal Palli di Casale si è infatti svolto uno stage di atletica, nato dalla collaborazione tra AccademiAtletica e Istituto Sobrero, dedicato alle classi quarte della scuola casalese. A guidare i ragazzi attraverso le diverse discipline della ‘regina’ degli sport - corsa di velocità, a ostacoli, i salti, i lanci e le staffette - i tecnici Di Pietro e Tinelli insieme con i professori Chiara Polello, Giancarlo Bellatorre e Susanna Guaschino.

Gli incontri sono stati utili per fare apprendere più da vicino le tecniche e le capacità motorie adatte ad affrontare nel miglior modo le diverse specialità: chiunque volesse provare è sempre ben accetto, nel pomeriggio, alla pista di atletica allo stadio di Casale. Per informazioni è possibile contattare Maurizio Di Pietro al 348 8750748.