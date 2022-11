Genius Loci, si riparte domenica da Fubine

FUBINE - Riprendono gli appuntamenti culturali di “Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini”, la narrazione dello spirito di un luogo custodito nel patrimonio culturale della terra, attraverso percorsi guidati e visita degli angoli più suggestivi della storia e dei suoi personaggi.

Cinque gli appuntamenti già messi a calendario tra novembre e marzo. Si parte domenica 6 novembre da Fubine, per poi proseguire a Conzano (dicembre), Frassinello Monferrato (gennaio), Ozzano Monferrato (febbraio) e Vignale Monferrato (marzo).

Questo il programma di Fubine: ritrovo alle ore 15 presso la Chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta (piazza Cristoforo Colombo), dove ad accogliere i visitatori ci sarà l’assessore comunale alla Cultura Stefano Barbero. Per chi lo desidera, già dalle 14.30 sarà possibile salire, a piccoli gruppi, sul campanile della parrocchiale per godere di un ampio panorama sulle colline monferrine e sulla pianura alessandrina. Contestualmente, si potrà altresì accedere all’infernot custodito nel Palazzo Municipale, con ingresso dall’Ufficio di informazioni turistiche di piazza Cristoforo Colombo.

Il nuovo viaggio di Genius Loci prenderà il via, proprio, dalla parrocchiale dedicata alla Vergine Assunta, nel cui interno è conservata la Via Crucis del pittore Paolo Gaidano, giunta a Fubine grazie all’intercessione dell’amico architetto Crescentino Caselli. A relazionare su Caselli – archistar dell’Ottocento monferrino – sarà lo stesso Barbero, durante la passeggiata lungo lo spalto situato entro le antiche mura difensive. A seguire si accederà al Teatro dei Batù (ex chiesa del Ponte), dove Marina Roncati introdurrà la storia del conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, a cui la Compagnia Teatrale Fubinese ha dedicato un breve video intitolato “Il mistero della cripta”.

Conclusione golosa con una piccola degustazione della cioccolata di Luigia Belperio, presso la cioccolateria Profumi di cioccolato.

«Dopo la pausa estiva ripartiamo con un nutrito programma alla riscoperta del Genius Loci custodito nei nostri meravigliosi borghi monferrini – apprezza il Presidente Corrado Calvo. – Cinque nuovi appuntamenti per entrare nell’intima relazione con quella componente intangibile della cultura del territorio, vero plus caratterizzante identità e vocazioni che contraddistingue le diverse sfaccettature del Monferrato nella sua componente artistica, storica e paesaggistica».

Genius Loci è promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la guida di Anna Maria Bruno.

Partecipazione libera e gratuita; l'evento si svolgerà anche in caso di pioggia. Informazioni 348 2211219 – chebisa@virgilio.it