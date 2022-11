Marco Buoni relatore al Parlamento Europeo nella tavola sui fluorocarburi

BRUXELLES - Giovedì 27 ottobre, Marco Buoni (Ceo del Centro Studi Galileo, Segretario di Associazione italiana dei Tecnici del Freddo e Past President di Area con mandato agli Affari Internazionali) è intervenuto al Parlamento Europeo, a Bruxelles, nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Comitato Tecnico Europeo sui fluorocarburi (EFCTC) e ospitata dall’eurodeputato Stelios Kympouropoulos, relatore del fascicolo.

L’obiettivo è mettere in evidenza le possibili implicazioni della nuova regolamentazione Europea sui Gas Fluorurati. Marco Buoni è stato tra gli speaker dello speech principale, Promote Europe’s transition towards decarbonization by supporting sustainable ambitions and stronger enforcement of the F-Gas Regulation, poi si è reso disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

L’incontro ha dato l’opportunità di discutere i grandi problemi che affliggono il futuro del settore Hvac/R, oltre che dell’aumento delle installazioni di pompe di calore previsto dal piano REPowerEU, dell’uso dei refrigeranti naturali in tutte le applicazioni e della necessità di stabilire forme di formazione e certificazione obbligatoria per i tecnici che utilizzano i nuovi gas, tanto per la loro stessa sicurezza quanto per quella dei loro clienti.

Gli altri relatori principali sono stati Mary B. Walsh, di EFCTC, e Folker Franz, Directeur General dello European Partnership for Energy and the Environment (EPEE). Stelios Kympouropoulos, relatore del fascicolo e membro del Parlamento Europeo, anche

moderatore dell’evento. La tavola rotonda ha avuto come protagonisti responsabili politici europei, produttori e utenti finali.

Oltre agli argomenti già citati, si è discusso della revisione del regolamento F-Gas, dei vantaggi che i refrigeranti apportano alla nostra società e delle sfide che stiamo affrontando a causa del commercio illegale, con esempi pratici ad opera di rappresentanti del settore. Dopo il chek-in, Kympouropoulos ha introdotto i temi principali e dato un saluto formale agli ospiti, per lasciare poi la parola a Marco Buoni e agli altri speaker per il panel principale e la successiva sessione di Q&A.

Grazie a questo incontro sono emersi utili dettagli su come migliorare la nuova legislazione per sostenere gli obiettivi di neutralità climatica dell’Europa, e garantire la disponibilità di nuove e preziose soluzioni tecnologiche per la nostra società.