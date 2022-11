Mattia e Greta, dal Leardi e Frassineto Po alla tv su Rai Due

CASALE - Due studenti dell’istituto “Leardi” di Casale sono stati i primi protagonisti, insieme ai genitori, della trasmissione televisiva “Nei tuoi panni” andata i onda per tutta la settimana alle ore 17 su Rai Due. Si tratta di Mattia e Greta Burzotta, fratello e sorella che frequentano, rispettivamente la classe quinta sezione A e terza sezione B del corso Turistico.

Insieme ai simpaticissimi genitori Rosa e Francesco hanno partecipato al programma che prevede spaccati di vita familiare e una serie di scambi di ruoli all’interno della famiglia.

Le riprese televisive si sono svolte presso la loro abitazione di Frassineto Po e poi in studio presso la sede Rai di Milano insieme alla conduttrice del programma Mia Ceran.

I Burzotta sono stata la prima famiglia a partecipare alla trasmissione e hanno avuto modo di conoscere in studio a Milano vari personaggi televisivi tra cui l’attrice Natasha Stefanenko e il professor Andrea Maggi, celebre docente di Lettere della trasmissione “Il Collegio”, sempre su Rai Due.

Mattia Burzotta, nonostante la giovane età si può definire un veterano della televisione. Ha iniziato, infatti, a soli tre anni con uno spot pubblicitario dei biscotti, proseguendo poi con varie pubblicità, un video con il rapper J-Ax e nella serie televisiva “Snow Black” in cui interpreta il ruolo di un bullo in una gang. Oltre a frequentare l’ultimo anno di scuola al Leardi è iscritto anche all’Accademia di Recitazione di Milano. La sorella Greta cercata in varie occasioni da agenzie pubblicitarie ha sempre rifiutato le proposte ma, adesso, vista la bellissima esperienza televisiva ci sta ripensando e quindi Mattia avrà ben presto una rivale in famiglia.