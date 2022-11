Persone speciali e dove trovarle: sabato per bambini al Museo di Casale

CASALE - Sabato 5 novembre, alle 16, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato invitano i bambini dai 6 agli 11 anni all’evento "Persone speciali e dove trovarle" a cura di Barbara Corino.

Celebrata in tutto il mondo, la festa di Ognissanti racchiude antichi rituali religiosi e profani; già nell'antichità, in diverse culture e zone geografiche, i giorni tra la fine di ottobre e il 1° di novembre venivano considerati magici, un momento di contatto tra il mondo terreno e quello spirituale. Un passaggio dell'anno nel quale i vivi ricordano i propri cari che non ci sono più e, in particolare, si festeggiano quelle persone speciali che con il loro vivere sono stati d'esempio: persone che fungevano da tramite tra cielo e terra per la loro profonda umanità e allo stesso tempo altissima spiritualità; persone che si sentivano vicine e capaci di portare conforto e aiuto.

La pinacoteca del Museo Civico offre molti ritratti di queste donne e uomini, che nelle varie epoche e nelle più diverse situazioni, hanno mostrato la propria aureola. I partecipanti all'attività potranno scoprire le loro storie e riconoscere l'iconografia che li distingue.

Seguirà un momento di attività creativa al fine di realizzare l'immagine della propria persona speciale che più ha incuriosito o che si vorrebbe ricordare.

Costo di partecipazione: € 5.00 a bambino. I genitori che, nel frattempo, desiderano visitare il museo possono accedervi al costo ridotto di € 3.60.

È richiesta la prenotazione allo 0142.444249/309.