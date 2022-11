La commemorazione dei Caduti a Cella Monte

CELLA MONTE - Martedì si è tenuta a Cella Monte la commemorazione dei Caduti in tutte le Guerre e la celebrazione della Festa delle Forze Armate del IV novembre. Dopo i saluti del Sindaco, Maurizio Deevasis, è stata deposta la corona d'alloro presso il monumento a ricordo dei caduti nelle guerre mondiali in località San Quirico. A seguire, l'orazione ufficiale è stata tenuta dal professor Dionigi Roggero, il quale, dopo aver ricordato come all'indomani della fine della grande Guerra fu una manifestazione volontaria degli italiani a portare alla costruzione dei monumenti ai caduti in tutti i comuni d'Italia, ha saputo trasmettere ai presenti, stante la terribile guerra nel cuore dell'Europa, la necessità di non dare mai per scontata la pace.

L'occasione della commemorazione ha poi permesso all'Amministrazione di presentare la nuova collocazione dei cippi dei caduti cellesi, i quali, nel corso della sistemazione complessiva dell'area, hanno trovato un luogo più adatto, ai piedi della scalinata della chiesa di San Quirico.