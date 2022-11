Domenica il Casale ospita in casa la Fezzanese

CASALE - Domani alle 14.30 il Casale scende in campo al Natal Palli per la sfida di serie D con la Fezzanese.

Era un Novembre anche quello del 2018, precisamente il 25, quando la Fezzanese si presentò al "Palli" per affrontare il Casale nel campionato di serie D; era il Casale di Buglio, con in campo i Bettoni, Coccolo, Cardini, Consol e Villanova tra gli altri. Una squadra partita senza grosse ambizioni ma che strada facendo iniziava a capire di quale pasta era fatta, lavoro, dedizione e buona intesa generale. La Fezzanese, come tutte le squadre Liguri, si presentava in Monferrato decisa a non concedere nulla, forte della velocità di Djallo e della tecnica del proprio capitano Baudi, un leader in senso assoluto. Gli spettatori sugli spalti si attestavano attorno alle 400 unità e la gara che andava ad iniziare aveva come sfondo il classico cielo autunnale che offre il territorio piemontese; un Casale tonico e cinico iniziava la gara con l'acceleratore schiacciato e già dopo appena due minuti si portava in vantaggio con un rigore calciato da Angelo Buglio, scaturito da un atterramento del portiere ospite Greci ai danni di Coccolo. Invece che essere in discesa però, la gara si metteva sul difficile perché gli ospiti, lesti a riprendersi dall'uppercut Nerostellato, si riorganizzavano prendendo in mano il pallino del gioco e creando più di un grattacapo alla porta del giovane Consol, il quale capitolava al 14' allorché Baudi pennellava una traiettoria che Zavatto di testa aveva solo da insaccare, 1-1 e tutto da rifare! Alla mezz'ora poi ci si metteva anche la sfortuna, Angelo Buglio rimediava un colpo e doveva abbandonare il terreno di gioco scortato dall'ambulanza; altri colpi di scena non andarono in onda e così la prima frazione di gioco terminava sul salomonico risultato di parità.

La ripresa incominciava sulla falsariga della prima frazione e Djallo pareva quasi imprendibile quando si involava lanciato dai compagni, ma nel momento in cui forse i Nerostellati soffrivano di più, ci pensava Coccolo ad inventarsi una traiettoria imprendibile per l'estremo ospite ed a portare avanti un Casale forse più fortunato che meritevole; di lì in poi gli spezzini le provavano tutte per raggiungere il pari, ma la truppa di Buglio resisteva e nel finale trovava quasi il tris con Sadouk.

Finiva 2-1 e con i Neri a gustarsi l'applauso di un pubblico visibilmente soddisfatto per un avvio di campionato che vedeva la bianca stella in piena zona playoff.

Domenica l'ambiente sarà certamente diverso, la conferenza stampa di sindaco ed assessore allo sport ha ulteriormente fatto intendere come la situazione sia ai limiti del baratro e la tifoseria ha organizzato un raduno pre gara per contestare, ancora, una proprietà sempre più vittima della sua incapacità di gestire una squadra di calcio in maniera perlomeno tranquilla.

CASALE FBC – FEZZANESE 2-1

Casale Fbc (4-3-1-2): Consol; Villanova, Todisco, Bettoni, M'Hamsi; Vecchierelli (27'st Mazzucco), Buglio A. (39'pt Pavesi), Sadouk; Marinai (45'st Cintoi); Testardi (16'st Cappai),Coccolo. A disp.: Fontana, Fabbri, Di Giovanni, Petrillo, Provera. All.: Buglio F.

Fezzanese (4-3-3): Greci; Rrkoaj, De Martino, Zavatto, Angelotti (37'st Bruzzi); Grasselli, Cecchetti, Marcellusi (37'st Stella); Baudi, Corvi Dallara (46'st Bertora),Diallo. A disp.: Gavellotti, Lapperieri, Coppola, Zappelli, Campagni, Scotti. All.: Sabatini.

Arbitro: Borriello di Arezzo.

Assistenti: Meloni di Olbia e Barbata di Trapani.

Reti: 1'pt Buglio A. (C) rig., 16'pt Zavatto (F),29'st Coccolo (C).